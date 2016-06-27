Трамп предрек развал Евросоюза из-за наплыва мигрантов

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что массовая иммиграция уничтожит Евросоюз. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью The Times.

По мнению политика, если Европа продолжит "принимать беженцев с распростертыми объятиями", то через десять лет континент изменится "до неузнаваемости".

"Я думаю, что ЕС распадется. Уверен, если бы не проблема иммиграции, речь о развале блока не шла бы", — заявил миллиардер.

По мнению Трампа, Европе не стоит пускать беженцев на свою территорию.

"Я бы оказывал им помощь, но отправлял обратно, создавая что-то вроде зон безопасности", — сообщил он.