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    Трамп предрек развал Евросоюза из-за наплыва мигрантов

    По мнению политика, Европе не стоит пускать беженцев на свою территорию

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что массовая иммиграция уничтожит Евросоюз. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью The Times.

    По мнению политика, если Европа продолжит "принимать беженцев с распростертыми объятиями", то через десять лет континент изменится "до неузнаваемости".

    "Я думаю, что ЕС распадется. Уверен, если бы не проблема иммиграции, речь о развале блока не шла бы", — заявил миллиардер.

    По мнению Трампа, Европе не стоит пускать беженцев на свою территорию.

    "Я бы оказывал им помощь, но отправлял обратно, создавая что-то вроде зон безопасности", — сообщил он.

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