​"Synergy Group" расширяет деятельность в сфере сельского хозяйства

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Компания "Synergy Group" планирует расширить в 2015 году бизнес деятельность в области сельского хозяйства.

Как сообщили Report в "Synergy Group", в связи с объявлением 2015 года "Годом сельского хозяйства" "Synergy Group" занимается рассмотрением ряда бизнес предложений в этой области.

Входящее в членство группы ООО "AzAqro" с помощью современных технологий и централизованной компьютерной базы применяет инновационные методы в производстве роз в тепличных условиях. С 2013 года ООО "AzAqro" поставляет свою продукцию в цветочные магазины страны под брендом "Sbuket". Наряду с тем, что "AzAqro" возмещает потребность местного рынка, компания также занимается экспортом своей продукции в Грузию. Сейчас ведутся поиски нового рынка сбыта за рубежом.

Другой член "Synergy Group" - компания "Caspian Coast Winery&Vineyards", ведет восстановительные работы и работы по реконструкции на Сиязанском винном заводе. Производственный процесс на предприятии организован в соответствии с международными стандартами.