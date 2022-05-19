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Студенты из Азербайджана ознакомятся с опытом Израиля в ведении сельского хозяйства

Студенты из Азербайджана ознакомятся с опытом Израиля в ведении сельского хозяйства В августе ряд студентов из Азербайджана посетят Израиль, чтобы перенять опыт этой страны в ведении сельского хозяйства.
АПК
19 мая 2022 г. 13:11
Студенты из Азербайджана ознакомятся с опытом Израиля в ведении сельского хозяйства

В августе ряд студентов из Азербайджана посетят Израиль, чтобы перенять опыт этой страны в ведении сельского хозяйства.

Об этом в интервью Report заявил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер.

"Мы встретились с пятьюдесятью студентами, которые приедут в Израиль на целый год, чтобы на практике ознакомиться с сельским хозяйством в Израиле, особенно в засушливых регионах, как мы выращиваем продукцию АПК и используем специальные технологии в этой сфере", - сказал министр.

По словам О. Форера, перед Азербайджаном сейчас открываются огромные возможности с учетом большой территории, которую необходимо восстанавливать, и Израиль может помочь в этом своими знаниями и опытом, обучением молодого поколения в Азербайджане, которое заинтересовано в развитии сельского хозяйства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı tələbələr İsrailin kənd təsərrüfatı təcrübəsi ilə tanış olacaqlar
Версия на английском языке Students from Azerbaijan to get acquainted with Israel’s experience in agriculture

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