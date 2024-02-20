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Страны ОТГ намерены расширить сотрудничество в области сельского хозяйства

Страны ОТГ намерены расширить сотрудничество в области сельского хозяйства Страны Организации тюркских государств (ОТГ) намерены расширить сотрудничество в области сельского хозяйства.
АПК
20 февраля 2024 г. 12:29
Страны ОТГ намерены расширить сотрудничество в области сельского хозяйства

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) намерены расширить сотрудничество в области сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омар Коджаман сегодня на международном форуме агробизнеса в Баку.

По его словам, организация приняла решение о расширении сотрудничества в аграрном, а также энергетическом секторах.

"Мировая политика меняется, на передний план выходят сельское хозяйство и энергетика. В ближайшее время мы еще больше укрепим наше сотрудничество в этих областях. Страны ОТГ имеют большой потенциал для сотрудничества в аграрной сфере, который мы не смогли реализовать до сих пор", - отметил он.

Напомним, что ОТГ создана в 2009 году. Членами организации являются Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

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