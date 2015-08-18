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    США передали Украине военно-полевой госпиталь стоимостью 7,6 млн. долларов

    В военно-полевом экспедиционном госпитале возможна единовременная работа 30 врачей и вспомогательных медицинских работников

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ США передали Украине военно-полевой экспедиционный госпиталь стоимостью 7,6 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США на Украине.

    "Сегодня Соединенные Штаты официально передали правительству Украины военно-полевой экспедиционный госпиталь стоимостью 7,6 млн. долларов с целью улучшения способности страны лечить солдат", — говорится в сообщении.

    Госпиталь рассчитан на работу в нем 30 врачей и вспомогательных медицинских работников.

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