​США и Азербайджан обсудили аграрный сектор

При поддержке Торговой палаты США-Азербайджан (USACC) состоялась онлайн встреча министров сельского хозяйства Азербайджана и Оклахомы.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, встречу провели министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр сельского хозяйства штата Оклахома Блейн Артур.
Во встрече приняли участие посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, директор азербайджанской миссии Агентства США по международному развитию Джайдев Синх и председатель совета директоров USACC Реза Вазири.
Инам Керимов отметил, что в результате принятых правительством в Азербайджане превентивных мер сельское хозяйство является наименее пострадавшим от пандемии сектором экономики страны.
Стороны выразили готовность укреплять партнерские связи в рамках специфических проектов, особенно в сфере образования в сельском хозяйстве.