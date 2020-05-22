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США и Азербайджан обсудили аграрный сектор

​США и Азербайджан обсудили аграрный сектор

Инам Керимов

При поддержке Торговой палаты США-Азербайджан (USACC) состоялась онлайн встреча министров сельского хозяйства Азербайджана и Оклахомы.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, встречу провели министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр сельского хозяйства штата Оклахома Блейн Артур.

Во встрече приняли участие посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, директор азербайджанской миссии Агентства США по международному развитию Джайдев Синх и председатель совета директоров USACC Реза Вазири.

Инам Керимов отметил, что в результате принятых правительством в Азербайджане превентивных мер сельское хозяйство является наименее пострадавшим от пандемии сектором экономики страны.

Стороны выразили готовность укреплять партнерские связи в рамках специфических проектов, особенно в сфере образования в сельском хозяйстве.

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