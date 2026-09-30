Нефть марки Brent подорожала до $103,3 за баррель

Цены на нефть повысились после заметного снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,69%) до $103,3 за баррель. Декабрьские фьючерсы дорожают на $0,22 (0,23%), до $96,38 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали к этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,22 (0,25%), до $89,6 за баррель.

Падению цен на нефть накануне способствовали сообщения о росте поставок из ближневосточного региона. Саудовская Аравия возобновила поставки нефти через порт Янбу на Красном море, прерванные на время ремонта подвергшегося атаке нефтепровода "Восток-Запад". Цены немного снизились благодаря признакам восстановления поставок через Ормузский пролив, а также отсутствию существенной эскалации со стороны Ирана за последние сутки.