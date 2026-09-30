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    Нефть марки Brent подорожала до $103,3 за баррель

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 09:53
    Нефть марки Brent подорожала до $103,3 за баррель

    Цены на нефть повысились после заметного снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,69%) до $103,3 за баррель. Декабрьские фьючерсы дорожают на $0,22 (0,23%), до $96,38 за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали к этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,22 (0,25%), до $89,6 за баррель.

    Падению цен на нефть накануне способствовали сообщения о росте поставок из ближневосточного региона. Саудовская Аравия возобновила поставки нефти через порт Янбу на Красном море, прерванные на время ремонта подвергшегося атаке нефтепровода "Восток-Запад". Цены немного снизились благодаря признакам восстановления поставок через Ормузский пролив, а также отсутствию существенной эскалации со стороны Ирана за последние сутки.

    Цена на нефть Ормузский пролив Нефть марки Brent West Texas Intermediate (WTI)
    Oil prices rebound as Middle East remains in focus
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