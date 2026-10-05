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    Эмин Амруллаев: ИИ сделает оценивание знаний более объективным

    Наука и образование
    • 05 октября, 2026
    • 11:35
    Эмин Амруллаев: ИИ сделает оценивание знаний более объективным

    Правильное применение искусственного интеллекта может стать эффективным инструментом в оценивании учащихся.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VII Международном форуме "Новые вызовы в образовании" под девизом "К более образованному будущему".

    По словам министра, искусственный интеллект уже оказывает влияние на все сферы жизни.

    "Искусственный интеллект создаст новые возможности для образования и потребует более быстрого принятия решений. Правильное использование этого нововведения может сыграть важную роль в оценивании учащихся, сделав этот процесс более объективным", - сказал он.

    Эмин Амруллаев Искусственный интеллект (ИИ) Образование в Азербайджане
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