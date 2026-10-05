Эмин Амруллаев: ИИ сделает оценивание знаний более объективным

Правильное применение искусственного интеллекта может стать эффективным инструментом в оценивании учащихся.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VII Международном форуме "Новые вызовы в образовании" под девизом "К более образованному будущему".

По словам министра, искусственный интеллект уже оказывает влияние на все сферы жизни.

"Искусственный интеллект создаст новые возможности для образования и потребует более быстрого принятия решений. Правильное использование этого нововведения может сыграть важную роль в оценивании учащихся, сделав этот процесс более объективным", - сказал он.