Эмин Амруллаев: ИИ сделает оценивание знаний более объективным
Наука и образование
- 05 октября, 2026
- 11:35
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Правильное применение искусственного интеллекта может стать эффективным инструментом в оценивании учащихся.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VII Международном форуме "Новые вызовы в образовании" под девизом "К более образованному будущему".
По словам министра, искусственный интеллект уже оказывает влияние на все сферы жизни.
"Искусственный интеллект создаст новые возможности для образования и потребует более быстрого принятия решений. Правильное использование этого нововведения может сыграть важную роль в оценивании учащихся, сделав этот процесс более объективным", - сказал он.
Последние новости
11:43
В Азербайджане создается Палата частных судебных экспертов, определяются ее полномочияМилли Меджлис
11:39
Фото
Азербайджан обсудил с DCO внедрение цифровых решений на международных рынкахИКТ
11:37
Во Франции компенсации за нанесенный ущерб во время погромов могут составить до €10 тыс.Другие страны
11:35
Эмин Амруллаев: ИИ сделает оценивание знаний более объективнымНаука и образование
11:32
TAP AG планирует запустить газотранспортный объект в Албании в конце 2027 года - ЭКСКЛЮЗИВЭнергетика
11:32
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарств в Пираллахинском промпаркеВнутренняя политика
11:29
Санчес объявил о назначении досрочных выборов в Испании на 29 ноября - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:28
Не исполняющие судебный приговор юрлица будут привлекаться к уголовной ответственностиМилли Меджлис
11:27