Состоялась церемония закладки фундамента зернохранилища Агстафинского комбината по производству зерновых и мучных изделий

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента зернохранилища Агстафинского комбината по производству зерновых и мучных изделий, который будет создан при ООО "Агстафа Агросервис".

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что строительство Агстафинского комбината по производству зерновых и мучных изделий началось в марте 2015 года, строительные работы планируется завершить в мае 2017 года. Комбинат будет состоять из 3 заводов. Это – заводы по переработке семенного зерна, по переработке зерна и производству муки, по производству хлеба и полуфабрикатов.

В рамках проекта будут созданы хлебозавод производственной мощностью 1 тонна в час, зерновой и мучной резервуары соответственно на 30 тысяч и 2 тысячи тонн, Центр культуры, конференц-зал на 300 мест, склад готовой продукции, двухэтажный объект общественного питания "fast food", подземная автостоянка на 140 мест, кормохранилище. В объекте общественного питания "fast food", общей площадью 2000 квадратных метров, будут предлагаться производимые комплексом хлеб, мучные и кондитерские изделия. Учитывая то, что при создании комплекса использовались европейские, в основном германские и швейцарские технологии, в целях подготовки кадров планируется организовать учебные курсы.

В состав проекта комбината зерновых и мучных изделий, являющегося вторым проектом ООО "Агстафа Агросервис", входит также зерноводческое хозяйство, охватывающее земельный участок площадью 6 тысяч гектаров.

В хозяйстве начался сев зерна на 2016-2017 год. Во время мероприятия в прямом эфире был показан сев адаптированного к региону сорта на площади 2729 гектаров, находящихся в пользовании ООО "Агстафа Агросервис" на территории района, именуемой Джейранчель.

Как ожидается, урожайность здесь составит 50-60 центнеров с гектара. В зерновом хозяйстве планируется посеять пшеничный сорт Актеур, принадлежащий германскому Семеноводческому институту "DSV-saaten".

Глава государства был проинформирован о зерновой мельнице, которую планируется здесь создать.

Мельница будет оснащена новыми технологиями в соответствии с требованием современной экономики. Применение данных технологий позволит получать на мельнице качественную продукцию. Перерабатывающая мощность мельницы составляет 5 тонн в час. Применение передовых технологий создаст условия для получения из пшеницы максимального количества муки. Таким образом, с одной стороны, будут получены высококачественные мучные изделия, а с другой, - рационально использованы отходы. Важнейшее значение мельницы заключается в том, что подлежащее переработке зерно не будет отмываться. Его увлажнение будет осуществляться по специальной технологии, что создаст условия для получения качественной муки, а также предотвратит потерю времени и продукции. Из получаемых при переработке отрубей и других остатков будут производиться корма.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой мельницы.

Глава государства также ознакомился здесь со складом готовой продукции.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о хранящихся в складе площадью 5048 квадратных метров для продажи нескольких разновидностях муки, грубых кормов и готовых семян.

Пока перерабатывающие заводы общества не готовы к эксплуатации, поэтому выращенная пшеница транспортируется для переработки в Шамкирский район.

Президенту Ильхаму Алиеву была представлена кондитерская продукция, изготовленная из местной муки.

Глава государства также был проинформирован о линии производства семян, которую планируется здесь построить. Было отмечено, что в соответствии с проектом в составе предприятия будет установлена линия производства семян перерабатывающей мощностью 25 тонн в час, принадлежащая германской компании "Petkus".