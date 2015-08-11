СМИ: Воевавшие на стороне ИГ граждане ФРГ и Франции уничтожены в Ираке

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Более десяти боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), в том числе четыре гражданина Германии и два — Франции, были убиты во вторник в иракских городах Эр-Рамади и Мосул. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом иракскому телеканалу "Ас-Самарийя" сообщили военные источники.

По данным телеканала, не менее пяти боевиков погибли во время удара иракской армии по позициям ИГ на востоке города Эр-Рамади — административного центра провинции Анбар. Еще шесть боевиков — наемников из Франции и Германии подорвались на взрывном устройстве в центре Мосула.

В мае боевики захватили стратегически важный город Эр-Рамади, административный центр провинции Анбар на западе Ирака, который находится примерно в 100 км от столицы страны Багдада. В конце мая иракская армия и отряды добровольцев начали наступление для освобождения провинции Анбар. Однако, несмотря на усилия военных, исламисты по-прежнему контролируют значительную часть провинции Анбар, а также расположенную севернее провинцию Нейнава с административным центром Мосул.