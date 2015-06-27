СМИ: Австрия закроет посольства в Прибалтике ради "более важных стран"

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Австрии сообщило о своем решении закрыть посольства в Латвии, Литве, Эстонии для того, чтобы открыть их в "стратегически важных местах". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет латвийское агентство Delfi.

Сообщается, что министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц заявил, что таким образом будет сэкономлено 34 млн. евро.

По словам Курца, Австрия планирует открыть посольства в "стратегически более важных странах", таких как Беларусь, Молдова, Грузия, Катар и Сингапур. Министр также отметил, что закрытие посольств не связано с кризисом на Украине или проблемами беженцев в Евросоюзе.

Курц предположил, что дипломатические интересы Австрии в странах Балтии будет представлять посольство в Стокгольме.





