Сметаны марок "Простоквашино", "Останкинское" и President занесены в "черный список" в России

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" признал непригодными для потребления сметаны марок "Простоквашино", "Останкинское" и President.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.Ru, в рамках исследования эксперты изучили также сметаны марок "Углече поле", "Милава", "Ростагроэкспорт" и "Благода".

Ни одна из них не соответствует требованиям и не рекомендуется к покупке.

"В списке товаров с замечаниями оказалось "Угличе поле" из-за добавленных фосфатов и замечаний к органолептическим показателям. Остальные образцы занесены в "черный список" Росконтроля", - говорится в исследовании.

Сметана "Ростагроэкспорт" была признана опасной для здоровья из-за наличия в ней кишечной палочки. Остальные образцы вообще не являются сметаной, поскольку содержат в себе загустители.

В свою очередь группа компаний Danone, занимающаяся производство бренда "Простоквашино", обратилась в Report с опровержением.

"Продукция "Простоквашино" имеет все необходимые документы, полученные в результате исследований в лабораториях Роспотребнадзора, а также проходит регулярные проверки качества на всех этапах производства. Вся информация, указанная на упаковке, соответствует законодательству РФ, никаких не заявленных на этикетке ингредиентов в продукте нет и быть не может", - говорится в письме компании.

В письме также указывается, что "Росконтроль" позиционируют себя как общественная организация, которая проводит независимые экспертизы различных бытовых товаров и составляет рейтинги качества.

"Однако в реальности нет ни одного подтверждения того, что организация проводит какие бы то ни было исследования. Протоколы экспертиз, которые предоставляет "Росконтроль", составлены со множеством нарушений и их результаты не могут считаться объективными", - добавляют в компании.