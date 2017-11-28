Сигареты в России могут подорожать на 40%

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Стоимость сигарет в России может увеличиться из-за введения минимальной розничной цены на табачные изделия. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом говорится в письме замглавы Минфина Ильи Трунина.

Минимальную розничную цену сигарет должен определить Минздрав. Эта мера, согласно письму Минфина, позволит снизить доступность сигарет для населения и снизить уровень их потребления.

Как считают эксперты, на данный момент сложно представить, какую цену может назначить Минздрав. Предложение ведомства повысить в 2018 году акциз до уровня не менее 4 тыс. руб. за 1 тыс. сигарет приведет к росту цен на них в 1,5 раза.

Как подсчитали в Центре экономических и финансовых исследований и разработок, с таким сбором средняя цена на пачку сигарет увеличится примерно на 40% и составит 139 рублей (сейчас - 100 рублей).