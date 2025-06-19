Шахин Мустафаев: Азербайджан намерен продолжить наращивание поставок сельхозпродукции в Россию

Азербайджан намерен продолжить увеличение объемов поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок.

Азербайджан намерен продолжить увеличение объемов поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая на панели "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

"Мы настроены и дальше наращивать поставки сельхозпродукции на российский рынок. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с российскими партнерами на этом направлении", - подчеркнул Мустафаев.

По его словам, после введения в 2014 году Россией эмбарго на импорт продукции из недружественных стран Азербайджан по запросу российской стороны значительно увеличил объемы поставок, а также инвестировал в развитие экспортного потенциала.

"Азербайджан вложил значительные инвестиции и существенно увеличил поставки сельскохозяйственной продукции, отвечая на потребности российского рынка", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество остается ключевым направлением в отношениях между Азербайджаном и Россией. "В январе-апреле 2025 года доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 10,78%, что позволило России занять третье место среди внешнеэкономических партнеров республики", - отметил Мустафаев.

Он напомнил, что сотрудничество между двумя странами основывается на прочной договорно-правовой базе, включающей более 270 подписанных документов, среди которых - соглашения о взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения и о свободной торговле.