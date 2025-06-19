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Шахин Мустафаев: Азербайджан намерен продолжить наращивание поставок сельхозпродукции в Россию

Шахин Мустафаев: Азербайджан намерен продолжить наращивание поставок сельхозпродукции в Россию Азербайджан намерен продолжить увеличение объемов поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок.
АПК
19 июня 2025 г. 19:30
Шахин Мустафаев: Азербайджан намерен продолжить наращивание поставок сельхозпродукции в Россию

Азербайджан намерен продолжить увеличение объемов поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая на панели "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

"Мы настроены и дальше наращивать поставки сельхозпродукции на российский рынок. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с российскими партнерами на этом направлении", - подчеркнул Мустафаев.

По его словам, после введения в 2014 году Россией эмбарго на импорт продукции из недружественных стран Азербайджан по запросу российской стороны значительно увеличил объемы поставок, а также инвестировал в развитие экспортного потенциала.

"Азербайджан вложил значительные инвестиции и существенно увеличил поставки сельскохозяйственной продукции, отвечая на потребности российского рынка", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество остается ключевым направлением в отношениях между Азербайджаном и Россией. "В январе-апреле 2025 года доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 10,78%, что позволило России занять третье место среди внешнеэкономических партнеров республики", - отметил Мустафаев.

Он напомнил, что сотрудничество между двумя странами основывается на прочной договорно-правовой базе, включающей более 270 подписанных документов, среди которых - соглашения о взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения и о свободной торговле.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının Rusiyaya tədarükünü artırmağı davam etdirmək niyyətindədir

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