Шахин Мустафаев: Азербайджан намерен продолжить наращивание поставок сельхозпродукции в Россию

Азербайджан намерен продолжить увеличение объемов поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая на панели "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"Мы настроены и дальше наращивать поставки сельхозпродукции на российский рынок. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с российскими партнерами на этом направлении", - подчеркнул Мустафаев.
По его словам, после введения в 2014 году Россией эмбарго на импорт продукции из недружественных стран Азербайджан по запросу российской стороны значительно увеличил объемы поставок, а также инвестировал в развитие экспортного потенциала.
"Азербайджан вложил значительные инвестиции и существенно увеличил поставки сельскохозяйственной продукции, отвечая на потребности российского рынка", - отметил вице-премьер.
Он добавил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество остается ключевым направлением в отношениях между Азербайджаном и Россией. "В январе-апреле 2025 года доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 10,78%, что позволило России занять третье место среди внешнеэкономических партнеров республики", - отметил Мустафаев.
Он напомнил, что сотрудничество между двумя странами основывается на прочной договорно-правовой базе, включающей более 270 подписанных документов, среди которых - соглашения о взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения и о свободной торговле.