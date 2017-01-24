Сельскохозяйственное производство в Азербайджане увеличилось на 2,6%

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане завершился сбор урожая сельскохозяйственных культур. В 2016 году с посевной площади в 997,5 тыс. гектаров собрано 3 065,1 тыс. тонн яровых и озимых зерновых и зернобобовых культур. Это на 2,2% (65,7 тыс. тонн) больше, чем в 2015 году. С каждого гектара собрано в среднем 30,7 центнера продукции.

Как сообщили Report в Госкомстате, за отчетный год собрано 902,4 тыс. тонн (+7,5%) картофеля, 1 269,3 тыс. тонн (- 0,5%) овощей, 464,6 тыс. тонн (- 4,1%) бахчевых культур, 883,7 тыс. тонн (- 0,5%) фруктов и ягод, 134,5 тыс. тонн (- 14,4%) винограда, 1 015,7 тонн (+ 75,4%) зеленого чая, 321,3 тыс. тонн ( + 72,7%) сахарной свеклы, 17,1 тыс. тонн (- 9,3%) подсолнечника, 3 598,2 тонн ( + 3,8%) табака.

На 26 декабря собрано и заготовлено 87,2 тыс. тонн (в 2,5 раза больше) хлопка.

За прошлый год производство мяса выросло на 1,6% - до 523,8 тыс. тонн, молока – на 4,4% - до 1 609,8 тыс. тонн, яиц – на 3,7% - до 1 609,8 млн единиц, шерсти сократилось на 2,1% - до 16,7 тыс. тонн.

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в годовом исчислении вырос на 2,6%, в том числе продукции растениеводства – на 2,5%, животноводства – 2,8%.