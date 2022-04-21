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Счетная палата о недостатках в аграрном проекте Всемирного банка

Счетная палата о недостатках в аграрном проекте Всемирного банка Счетная палата Азербайджана обнародовала результаты аудита эффективности проекта "Усиление конкурентоспособности сельского хозяйства" по уровню достижения целей. Проект реализуется на основе сотрудничества Министерства финансов Азербайджана и Международно
АПК
21 апреля 2022 г. 13:40
Счетная палата о недостатках в аграрном проекте Всемирного банка

Счетная палата Азербайджана обнародовала результаты аудита эффективности проекта "Усиление конкурентоспособности сельского хозяйства" по уровню достижения целей. Проект реализуется на основе сотрудничества Министерства финансов Азербайджана и Международного банка по реконструкции и развитию.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Счетной палаты о прошлогодней деятельности, аудит охватил общую стоимость проекта, которая составила 53,3 млн долларов США, из которых 34,5 млн долларов пришлось на кредитную долю Всемирного банка, 18,8 млн долларов - на долю правительства.

Аудит охватил период с начала проекта (2014 год) до 31 декабря 2020 года.

В рамках проекта в стране была реализована новая стратегия борьбы с бруцеллезом у крупного и мелкого рогатого скота, в результате чего в целом процент заболеваемости снизился, однако в некоторых районах по ряду причин процент заболеваемости возрос.

Также, в результате того, что из госбюджета не были перечислены средства в качестве доли участия правительства Азербайджана в предусмотренных объемах и в соответствии с графиком исполнения, на 31 декабря 2020 года на соответствующем банковском счете проекта образовался остаток средств в размере 11,1 млн манатов. Следует отметить, что последнее перечисление в размере 10,2 млн манатов из государственного бюджета в качестве доли правительства было осуществлено 20 марта 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası Dünya Bankının aqrar layihəsindəki çatışmazlıqları açıqlayıb

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