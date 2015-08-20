Саудовская Аравия впервые казнила осужденных за терроризм

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ МВД Саудовской Аравии впервые с момента основания в 2004 году антитеррористического суда применило смертную казнь к осужденным по статье "терроризм". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает Саудовское агентство новостей.

Согласно информации ведомства, два гражданина Чада были казнены в четверг в административном округе Мекка в Саудовской Аравии за участие в деятельности террористической организации "Аль-Каида" 11 лет назад и исполнение терактов от ее имени. В частности, по сообщению МВД, в 2004 году они "расстреляли из автомата гражданина Франции Лоурена Барбута, а также планировали убийства высокопоставленных иностранцев на территории королевства".

В начале февраля 2014 года в Саудовской Аравии вступил в силу закон о противодействии терроризму, в котором "терроризм" трактуется как любое противоправное действие, прямо или косвенно подрывающее общественный порядок, безопасность и стабильность государства, или создающее угрозу национальному единству. Теперь этот закон направлен на борьбу со сторонниками террористической организации "Исламское государство" (ИГ), захватившей обширные территории в Ираке и Сирии.