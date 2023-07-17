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Сарван Джафаров: Азербайджан укрепляет свои позиции на мировом рынке

Сарван Джафаров: Азербайджан укрепляет свои позиции на мировом рынке Азербайджан как экспортно-ориентированная страна укрепляет свои позиции на мировом рынке благодаря новой и активной бизнес-политике.
АПК
17 июля 2023 г. 15:42
Сарван Джафаров: Азербайджан укрепляет свои позиции на мировом рынке

Азербайджан как экспортно-ориентированная страна укрепляет свои позиции на мировом рынке благодаря новой и активной бизнес-политике.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на 35-м заседании Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты в Баку.

"Продукция, производимая в Азербайджане, конкурентоспособна по своему качеству, и Азербайджан хочет расширить торговое сотрудничество с мировыми рынками. Мы отдаем приоритет формированию правовой базы для упрощения торговли со странами", - сказал Джафаров.

Замминистра отметил, что изменение потребительского выбора подталкивает агробизнес к продвижению новых инновационных систем: "Эта среда также дает правительству новые возможности для участия в развитии агробизнеса и агропромышленного комплекса. В связи с этим правительство Азербайджана прилагает большие усилия, чтобы сделать этот сектор очень привлекательным, создав благоприятный инвестиционный климат. Азербайджан является одной из ведущих стран с точки зрения механизмов поддержки сельского хозяйства. Аграрный сектор освобожден от всех видов налогов. Существуют различные механизмы субсидирования и кредитования с целью поддержки фермеров".

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Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan strengthens its position in global market with active business policy
Версия на азербайджанском языке Sarvan Cəfərov: "Azərbaycan fəal biznes siyasəti ilə qlobal bazarda mövqeyini möhkəmləndirir"

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