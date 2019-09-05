С новой системой оценки агрокредиты в Азербайджане станут более доступными

Новый инструмент под названием AzALES (Система оценки аграрных кредитов) позволит лучше оценивать риски в аграрном секторе и быстрее рассматривать кредитные заявки.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства аграрных кредитов и развития при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Мирза Алиев на презентации новой системы.

По его словам, кредитные учреждения не хотят брать на себя риски из-за нехватки в них, особенно в региональных филиалах, квалифицированных специалистов: "Поэтому либо заявки фермеров отклоняются, либо процесс оценки занимает длительный период, тормозя работу фермеров, либо кредитная организация требует под залог недвижимость стоимостью в разы выше суммы кредита. Это препятствует доступу сельхозпроизводителей к долгосрочному, надежному и выгодному финансированию. AzALES позволит лучше оценивать риски в аграрном секторе и быстрее рассматривать кредитные заявки".

М.Алиев добавил, что система также предлагает механизм контроля за работой уполномоченных кредитных организаций с клиентами: "Мы сможем отслеживать причины отказов фермерам. Агентство будет централизованно управлять системой AzALES".

"Система готова. Она представлена банкам в тестовом режиме. Создание такой системы обходится примерно в 200 тыс. долларов", - сказал он.

М.Алиев также сказал, что благодаря AzALES требования банков к фермерам касательно залогов сократятся на 20-30%: "Система будет оценивать платежеспособность кредитов и необходимость в залоге отпадет. Инструмент позволит анализировать кредиты".