​Рыбная ловля в Азербайджане сократилась на 36%

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Фактический объем рыбной ловли в Азербайджане в прошлом году составил 565,6 тонн против выданной 156 физическим и юридическим лицам квоты в объеме 677,9 тонн в соответствии с правилами пользования рыбными и другими водными ресурсами.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики (ГКС) Азербайджана.

Отмечено, что в 2015 году объемы рыбной ловли по квоте сократились на 35,8% по сравнению с 2014 годом. За отчетный период выловлено 138 тонн кильки, 118 тонн сельди, 116 тонн кутума, 78 тонн кефали и других видов рыбы.

В прошлом году рыбаки заплатили за выделенные квоты 26,7 тыс. манатов.