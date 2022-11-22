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Руфат Гулиев: Необходимо обеспечить изобилие продовольственных товаров

Руфат Гулиев: Необходимо обеспечить изобилие продовольственных товаров Лучшим способом борьбы с инфляцией в Азербайджане является изобилие продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.
АПК
22 ноября 2022 г. 15:23
Руфат Гулиев: Необходимо обеспечить изобилие продовольственных товаров

Лучшим способом борьбы с инфляцией в Азербайджане является изобилие продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он сказал, что в настоящее время людей беспокоит стремительный рост цен на продукты: "Для обеспечения продовольственного изобилия правительство должно решить все проблемы, стоящие перед микро-, малым и средним бизнесом. Для предпринимателей должны быть введены трехлетние налоговые каникулы, цены на коммунальные услуги нужно уменьшить на 50%, чтобы в регионах можно было создавать предприятия. Нас не устраивает нынешнее развитие аграрного сектора", - сказал депутат.

Парламентарий также предложил тесно сотрудничать с Турцией для удовлетворения потребностей страны в медицинских препаратах.

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Версия на азербайджанском языке Rüfət Quliyev: “Ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının bolluğu olmalıdır”

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