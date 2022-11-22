Руфат Гулиев: Необходимо обеспечить изобилие продовольственных товаров

Лучшим способом борьбы с инфляцией в Азербайджане является изобилие продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Лучшим способом борьбы с инфляцией в Азербайджане является изобилие продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он сказал, что в настоящее время людей беспокоит стремительный рост цен на продукты: "Для обеспечения продовольственного изобилия правительство должно решить все проблемы, стоящие перед микро-, малым и средним бизнесом. Для предпринимателей должны быть введены трехлетние налоговые каникулы, цены на коммунальные услуги нужно уменьшить на 50%, чтобы в регионах можно было создавать предприятия. Нас не устраивает нынешнее развитие аграрного сектора", - сказал депутат.

Парламентарий также предложил тесно сотрудничать с Турцией для удовлетворения потребностей страны в медицинских препаратах.