Наверх

"Ростсельмаш" ждет возобновления переговоров по сборке комбайнов в Азербайджане

"Ростсельмаш" ждет возобновления переговоров по сборке комбайнов в Азе

Российская компания «Ростсельмаш» (Ростовская область) ожидает возобновления переговоров относительно организации в Азербайджане сборочного производства комбайнов NOVA, соглашение по которому было подписано в конце прошлого года. 

Как передает Report, об этом сказал в интервью "Коммерсантъ" совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

"Азербайджан в жестком режиме ввел карантин [из-за коронавирусной пандемии], на сегодня проект остановлен. Но шло активное согласование вопросов о поставках машкомплектов", - сказал К.Бабкин.

По его словам, объемы производства на этот год были запланированы на уровне 150 комбайнов и примерно на этом же уровне  ожидались поставки:  "Но пока остановились все переговоры, ждем прояснения ситуации". 

Отметим, что комбайны будут производиться в Гаджигабульском промышленном квартале.

К.Бабкин отметил, что «Ростсельмаш» уже имеет сборочное производство в Казахстане. Компания планирует реализовать аналогичный проект в Узбекистане, где тоже будет порядка 150 машин в год. 

Что касается динамики производства на «Ростсельмаше», то, по его словам, в прошлом году оно было на уровне 5 тыс. комбайнов в год,  в этом году "мы ориентируемся на порядка 1 тыс. тракторов. По тракторам готовимся подрасти из-за того, что в Казахстан планируется увеличить отгрузки, если в мае решится проблема с утильсбором".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!