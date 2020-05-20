"Ростсельмаш" ждет возобновления переговоров по сборке комбайнов в Азербайджане

Российская компания «Ростсельмаш» (Ростовская область) ожидает возобновления переговоров относительно организации в Азербайджане сборочного производства комбайнов NOVA, соглашение по которому было подписано в конце прошлого года.

Как передает Report, об этом сказал в интервью "Коммерсантъ" совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

"Азербайджан в жестком режиме ввел карантин [из-за коронавирусной пандемии], на сегодня проект остановлен. Но шло активное согласование вопросов о поставках машкомплектов", - сказал К.Бабкин.

По его словам, объемы производства на этот год были запланированы на уровне 150 комбайнов и примерно на этом же уровне ожидались поставки: "Но пока остановились все переговоры, ждем прояснения ситуации".

Отметим, что комбайны будут производиться в Гаджигабульском промышленном квартале.

К.Бабкин отметил, что «Ростсельмаш» уже имеет сборочное производство в Казахстане. Компания планирует реализовать аналогичный проект в Узбекистане, где тоже будет порядка 150 машин в год.

Что касается динамики производства на «Ростсельмаше», то, по его словам, в прошлом году оно было на уровне 5 тыс. комбайнов в год, в этом году "мы ориентируемся на порядка 1 тыс. тракторов. По тракторам готовимся подрасти из-за того, что в Казахстан планируется увеличить отгрузки, если в мае решится проблема с утильсбором".