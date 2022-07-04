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Россия приостановила регистрацию партии сыра из Азербайджана

Россия приостановила регистрацию партии сыра из Азербайджана Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ООО "Терминал Восток-Запад" было приостановлено оформление партии сыра весом 20 010 кг, поступившей из Азербайджана.
АПК
4 июля 2022 г. 11:49
Россия приостановила регистрацию партии сыра из Азербайджана

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ООО "Терминал Восток-Запад" было приостановлено оформление партии сыра весом 20 010 кг, поступившей из Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что тара и упаковочный материал - вторичного использования и не соответствует установленным требованиям Евразийского экономического союза к таре и упаковке (картонные коробки мятые, с признаками переклейки маркировочных этикеток).

Отмечается, что на головках сыра при снятии защитного слоя воска обнаружена маркировка другого производителя (предположительно предприятия Нидерландов) 45+ KAAS MAASDAM NL2F, не аттестованного на право поставок на территорию ЕАЭС. Кроме того, внутри картонных коробок и на сыре имеются плесневые образования зеленого и черного цвета, при этом температура внутри рефрижератора составляет +5.4ОС, что соответствует условиям хранения данной продукции согласно маркировке и информации в ветеринарном сертификате, и, предположительно, может свидетельствовать о ненадлежащем качестве товара и наличии органолептических изменений до начала транспортировки.

Перемещение груза было приостановлено до получения пояснений по указанным фактам от ветеринарных служб Азербайджана и Нидерландов.

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