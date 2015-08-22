Россия представит Азербайджану список животноводческих предприятий

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Россельхознадзор России в скором времени представит азербайджанским коллегам список российских животноводческих предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Россельхознадзоре.

С 2016 года подконтрольная продукция, ввозимая в Азербайджан, должна быть произведена на предприятиях, внесенных в реестр — импортеров. Данное требование не распространяется на хозяйствующие субъекты, которые производят продукцию не для потребления людьми.

"Россельхознадзор в кратчайшие сроки представит в государственную службу ветеринарного надзора Азербайджана список российских предприятий, заинтересованных в поставках на территорию Азербайджана производимой продукции. При этом, азербайджанская сторона оставляет за собой право провести их инспектирование", — говорится в сообщении.

Кроме того, служба сообщила, что специалисты Россельхознадзора и азербайджанские коллеги проинспектировали семь российских предприятий, производящих продукцию животного происхождения, расположенных в пяти российских регионах (Воронежская, Брянская, Оренбургская области, Ставропольский край и Татарстан).

По итогам проведенной инспекции Азербайджан направит в Россельхознадзор предварительный отчет, включающий в себя, в том числе, выявленные замечания и рекомендации по их устранению.