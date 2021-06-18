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Россия повышает пошлину на экспорт пшеницы

Россия повышает пошлину на экспорт пшеницы Экспортная пошлина на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 254,5 доллара США за тонну
АПК
18 июня 2021 г. 12:36
Россия повышает пошлину на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 июня включительно составит 38,1 доллара США за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара США за тонну, кукурузы — 50,2 доллара США за тонну.

Как передает Report, об этом сообщает Prime со ссылкой на информацию на сайте Минсельхоза РФ.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 254,5 доллара США за тонну, на ячмень — при цене в 241,7 доллара США за тонну, на кукурузу — 256,8 доллара США за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России за предыдущий период, с 17 по 22 июня включительно, составляет 33,3 доллара США за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара США за тонну, кукурузы — 48,2 доллара США за тонну.

Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки применяются, начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов США за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов США.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.

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