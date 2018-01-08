Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Москва намерена созвать панель арбитров Всемирной торговой организации из-за спора с Евросоюзом о поставках свинины.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, кроме того, Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска ЕС о взыскании с российской стороны 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины. Требуемая Брюсселем компенсация складывается из общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

Сам факт введения руководством ЕС санкций против России противоречит принципам международной организации, заявил первый заместитель председателя экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров жестко раскритиковал как данный шаг ЕС, так и политику руководства объединения в сфере потребительского рынка.

"Пока то, что заявляет ЕС, - это беспредел. Претензии со стороны ВТО ставят под сомнение необходимость для России участвовать в этой организации – это не дает нам ничего, кроме проблем и полной незащищенности от санкционной политики", - пояснил он.