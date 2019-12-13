Россия может ввести ограничения на экспорта зерна при определенных условиях

Минсельхоз рассматривает возможность введения ограничений на экспорт зерна из России при определенных условиях.

Как передает Report, об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"В приоритете Минсельхоза потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны. Считаем, что в дальнейшем могут быть разработаны различные механизмы возможного ограничения экспорта зерна, но только при определенной конъюнктуре", - сказал он.

Министр подчеркнул, что это не должны быть механизмы, которые бы работали все время. Они могли бы включаться только при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации, и регламентировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита общих экспортных возможностей России. "Такой инструмент мы сейчас прорабатываем", - сказал Патрушев.

Согласно его данным, любые задержки с документами на поставку российского зерна на экспорт в подавляющем большинстве случаев связаны с несоответствием отгружаемой партии требованиям страны-импортера. "Есть реальные основания для того, чтобы тщательно контролировать качество российского зерна, к которому, как вы знаете, иногда возникают претензии. По сути дела, это приводит к тому, что мы подрываем авторитет России как поставщика качественной продукции", - подчеркнул министр.

Он добавил, что у Минсельхоза выстроен достаточно конструктивный диалог с рынком и представители министерства регулярно проводят встречи с Союзом экспортеров зерна, который был недавно создан.

Что касается выделения квот отдельным компаниям, то Минсельхоз считает нецелесообразным использование такого инструмента, добавил министр.

Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в текущем сельхозгоду составляет 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы. Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельхозгоду составил 43,3 млн тонн, в том числе экспортировано 35,2 млн тонн пшеницы. В 2017-2018 сельхозгоду из России экспортировано 53,2 млн тонн зерна, в том числе 40,4 млн тонн пшеницы.