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Россия может ввести ограничения на экспорта зерна при определенных условиях

Россия может ввести ограничения на экспорта зерна

Минсельхоз рассматривает возможность введения ограничений на экспорт зерна из России при определенных условиях. 

Как передает Report, об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"В приоритете Минсельхоза потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны. Считаем, что в дальнейшем могут быть разработаны различные механизмы возможного ограничения экспорта зерна, но только при определенной конъюнктуре", - сказал он.

Министр подчеркнул, что это не должны быть механизмы, которые бы работали все время. Они могли бы включаться только при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации, и регламентировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита общих экспортных возможностей России. "Такой инструмент мы сейчас прорабатываем", - сказал Патрушев.

Согласно его данным, любые задержки с документами на поставку российского зерна на экспорт в подавляющем большинстве случаев связаны с несоответствием отгружаемой партии требованиям страны-импортера. "Есть реальные основания для того, чтобы тщательно контролировать качество российского зерна, к которому, как вы знаете, иногда возникают претензии. По сути дела, это приводит к тому, что мы подрываем авторитет России как поставщика качественной продукции", - подчеркнул министр. 

Он добавил, что у Минсельхоза выстроен достаточно конструктивный диалог с рынком и представители министерства регулярно проводят встречи с Союзом экспортеров зерна, который был недавно создан.

Что касается выделения квот отдельным компаниям, то Минсельхоз считает нецелесообразным использование такого инструмента, добавил министр.

Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в текущем сельхозгоду составляет 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы. Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельхозгоду составил 43,3 млн тонн, в том числе экспортировано 35,2 млн тонн пшеницы. В 2017-2018 сельхозгоду из России экспортировано 53,2 млн тонн зерна, в том числе 40,4 млн тонн пшеницы.

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