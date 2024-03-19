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Россельхознадзор: В Россию из Азербайджана ввезено 25,3 млн яиц

Россельхознадзор: В Россию из Азербайджана ввезено 25,3 млн яиц С начала поставок пищевых яиц в Россию из Азербайджана ввезено 25,3 млн штук.
АПК
19 марта 2024 г. 10:03
Россельхознадзор: В Россию из Азербайджана ввезено 25,3 млн яиц

С начала поставок пищевых яиц (с 19 декабря 2023 года) в Россию из Азербайджана ввезено 25,3 млн штук.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Россельхознадзор.

По состоянию на 18 марта, из Турции в РФ поставлено 12,3 млн штук.

Ведомство также сообщает, поставки яиц из Беларуси с начала этого года составили 171,1 млн штук, что в 3,1 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года.

По данным Росстата, опубликованным 13 марта, с начала текущего года куриные яйца в стране подешевели на 3,47%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya 25,3 milyon yumurta idxal edilib

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