Россельхознадзор разрешил импорт азербайджанских яблок в Россию

Россельхознадзор сообщил, что разрешает с 8 февраля ввоз в Россию яблок с 28 предприятий Азербайджана

4 февраля в формате видеоконференции состоялись переговоры Россельхознадзора с представителями Агентства по пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Как передает российское бюро Report, Россельхознадзор сообщил, что разрешает с 8 февраля ввоз в Россию яблок с 28 предприятий Азербайджана.

"Это решение принято на основании анализа информации Агентства по пищевой безопасности Азеребайджана об отсутствии карантинных объектов в яблоках данных компаний, которые в настоящее время хранятся в холодильных камерах и могут быть отправлены в Россию", - говорится в сообщении.

Как передаёт ведомство, еще одной темой диалога стал предотгрузочный контроль посадочного материала, предназначенного для ввоза в Россию из Азербайджана. С учетом заинтересованности российских деловых кругов в закупках саженцев в Азербайджане, Россельхознадзор предложил рассмотреть возможность проведения видеоинспекций мест их производства.