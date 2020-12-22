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Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана

Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана Проведены широкие обсуждения, связанные с ограничениями на экспорт яблок и помидоров из Азербайджана в Россию
АПК
22 декабря 2020 г. 13:14
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
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Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующие структуры принимают необходимые меры для снятия ограничений на некоторую продукцию, экспортируемую из Азербайджана в Россию.

Как передает Report, в связи с вопросом были проведены встречи в формате видеоконференции между делегациями АПБА и Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), проведены широкие обсуждения, связанные с ограничениями на экспорт яблок и помидоров из Азербайджана в Россию.

На состоявшихся встречах с участием специалистов были подробно проанализированы предложения по решению вопроса. В результате проведенных обсуждений были получены разрешения на поставку в Россию помидоров предприятиями ООО Agroterm (Хызинский район), ООО Geotermal Aqro (Кюрдамирский район), ООО GP Alpha Greenhouse (Сальянский район), Hajigabul Greenhouse (Гаджигабульский район) и предприятиями, принадлежащими Шукюрову Илькину Мирзахан оглу (Масаллинский район), в также на поставку яблок предприятиями ООО TURAZ, ООО Ran Fruit в Шабранском районе, и предприятиями, принадлежащими Асадову Вахиду Абил оглу.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: Aparılan müzakirələr nəticəsində bir sıra müəssisələrdən Rusiyaya məhsul ixracına icazə verilib

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