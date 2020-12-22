Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана

Проведены широкие обсуждения, связанные с ограничениями на экспорт яблок и помидоров из Азербайджана в Россию

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующие структуры принимают необходимые меры для снятия ограничений на некоторую продукцию, экспортируемую из Азербайджана в Россию.

Как передает Report, в связи с вопросом были проведены встречи в формате видеоконференции между делегациями АПБА и Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), проведены широкие обсуждения, связанные с ограничениями на экспорт яблок и помидоров из Азербайджана в Россию.

На состоявшихся встречах с участием специалистов были подробно проанализированы предложения по решению вопроса. В результате проведенных обсуждений были получены разрешения на поставку в Россию помидоров предприятиями ООО Agroterm (Хызинский район), ООО Geotermal Aqro (Кюрдамирский район), ООО GP Alpha Greenhouse (Сальянский район), Hajigabul Greenhouse (Гаджигабульский район) и предприятиями, принадлежащими Шукюрову Илькину Мирзахан оглу (Масаллинский район), в также на поставку яблок предприятиями ООО TURAZ, ООО Ran Fruit в Шабранском районе, и предприятиями, принадлежащими Асадову Вахиду Абил оглу.