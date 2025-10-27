Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 27 октября, 2025
    • 21:14
    Стоимость сахара обвалилась до многолетних минимумов - 14,47 цента за фунт (≈ 0,45 кг) на фоне стабильности производства и давления на цены из-за успеха препаратов для похудения

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

    Согласно информации, к снижению котировок подтолкнул в том числе прогноз авторитетной бразильской консалтинговой компании Datagro, которая на прошлой неделе оценила глобальный профицит сахара в 1,98 миллиона тонн в 2025/26 году, хотя ранее ожидала дефицита в пять миллионов тонн.

    К моменту выхода материала падение ускорилось до 14,43 цента за фунт, снижение составило 3,61 процента.

