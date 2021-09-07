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Разрабатывается план возвращения на освобожденные территории Азербайджана

Разрабатывается план возвращения на освобожденные территории Азербайджана Ведутся работы по разработке плана возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
АПК
7 сентября 2021 г. 12:18
Разрабатывается план возвращения на освобожденные территории Азербайджана

Разрабатывается план возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, выдача субсидий на посевные работы на этих территориях будет осуществляться на основе действующих правил субсидирования по стране: "Основная цель - простимулировать возвращение на эти территории. В этом году в качестве пилотного проекта пчеловодческие и овцеводческие хозяйства были перенесены на пастбища на территории Кельбаджара. В настоящее время на освобожденных землях проводятся работы по разминированию".

Он добавил, что государство создает земельную стратегию: "Мы формируем материально-техническую базу для деятельности на этих территориях".

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Версия на азербайджанском языке KTN: “İşğaldan azad olunmuş ərazilərə subsidiya verilməsi simvolikdir”

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