Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Минсельхоза

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства сельского хозяйства", утвержденный постановлением от 19 декабря 2018 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в перечень включен Центр рыболовства и аквакультуры.