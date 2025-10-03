Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Минсельхоза
АПК
- 03 октября, 2025
- 16:21
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства сельского хозяйства", утвержденный постановлением от 19 декабря 2018 года.
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, в перечень включен Центр рыболовства и аквакультуры.
