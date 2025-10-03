Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Минсельхоза

    АПК
    • 03 октября, 2025
    • 16:21
    Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Минсельхоза

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства сельского хозяйства", утвержденный постановлением от 19 декабря 2018 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно постановлению, в перечень включен Центр рыболовства и аквакультуры.

    Али Асадов Минсельхоз Центр рыболовства и аквакультуры
    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı genişlənib

    Последние новости

    16:35
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал очередную бронзу в прыжках на батуте - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    16:35

    Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион

    Финансы
    16:32

    III Игры СНГ: Определился победитель второго дня соревнований по фехтованию

    Индивидуальные
    16:27

    В Великобритании объявлен траур в связи с гибелью людей во время теракта

    Другие страны
    16:22

    В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

    Внутренняя политика
    16:21

    Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Минсельхоза

    АПК
    16:21

    В Армении за наркоторговлю арестованы более 20 человек, включая иностранцев

    В регионе
    16:14

    Алекберли: В Азербайджане мало специалистов, знакомых с литературой на старом алфавите

    Внутренняя политика
    16:08

    Микаил Джаббаров: Для узбекских компаний есть большой потенциал на освобожденных территориях

    Бизнес
    Лента новостей