    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı genişlənib

    ASK
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:49
    Nazirlər Kabineti 19 dekabr 2018-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Siyahıya Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi əlavə edilib.

    Nazirlər Kabineti Kənd Təsərrüfat Nazirliyi Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi

