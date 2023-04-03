Пройдут тренинги для независимых экспертов по аграрно-страховой деятельности

Аграрно-страховой фонд проведет тренинги для кандидатов, желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрно-страховой деятельности.

Аграрно-страховой фонд проведет тренинги для кандидатов, желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрно-страховой деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз.

Сообщается, что процесс приема документов всех желающих кандидатов продолжится с 3 апреля по 3 мая. Обучение начнется с 10 мая этого года.

Тренинги организованы для желающих стать независимыми экспертами по страхованию аквакультур, растений, животных и другой сельскохозяйственной продукции.

Тренинги проводятся для допуска к сдаче экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром.

Продолжительность обучения составит 104 часа для кандидатов в эксперты по сельскохозяйственным растениям и продукции растениеводства, 40 часов для кандидатов в эксперты по сельскохозяйственным животным и 20 часов для кандидатов в эксперты по продукции аквакультуры.

Лица, не прошедшие обучение, не будут допущены к независимым экспертным экзаменам по аграрно-страховой деятельности. Желающие принять участие в обучении могут обратиться за дополнительной информацией в колл-центр 1651.