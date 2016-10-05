Производителям табака в Азербайджане будут выданы субсидии

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение О государственной поддержке развития табаководства в стране. Как сообщает Report, в постановлении говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усиления государственной поддержки развития табаководства в стране, рационального использования потенциальных возможностей данной отрасли, повышения ее конкурентоспособности и дальнейшего улучшения социального благосостояния населения, занимающегося производством табака, постановляю:

1.Установить, что:

1.1.за каждый (1) килограмм сухого и за каждые 10 (десять) килограммов мокрого табака, проданного перерабатывающим предприятиям, производителям табака выплачивается субсидия в размере 0,05 маната;

1.2.субсидия, предусмотренная пунктом 1.1 настоящего Распоряжения, касается также сухого и мокрого табака, произведенного и проданного перерабатывающим предприятиям в 2016 году.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1.в двухмесячный срок утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики порядок выплаты субсидий производителям табака за сухой и мокрый табак, проданный перерабатывающим предприятиям;

2.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Распоряжения.