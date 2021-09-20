Продлено разрешение на поставки томатов из Азербайджана в РФ железнодорожными вагонами

По итогам переговоров в формате видеоконференции главы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом принято решение продлить до 1 апреля 2022 года разрешение Россельхознадзора

По итогам переговоров в формате видеоконференции главы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом принято решение продлить до 1 апреля 2022 года разрешение Россельхознадзора осуществлять поставки из Азербайджана в Россию яблок и томатов железнодорожными вагонами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

После этой даты будет предусмотрен переход на контейнерные перевозки.

Стороны обсудили вопросы контроля над экспортом из Азербайджана в Россию продукции растениеводства, меры борьбы с вредителями и вирусами и пр.