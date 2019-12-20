При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам - ОБНОВЛЕНО

19 декабря при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

Как передает Report, глава государства выступил на совещании с вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева

- Сегодня мы подведем итоги работы, проделанной в области хлопководства. Сбор хлопка, можно сказать, завершился. В нынешнем году достигнут рекордный показатель, собрано 294 тысячи тонн хлопка, урожайность с каждого гектара составила в среднем 29,4 центнера. Это действительно очень высокий показатель, свидетельствующий о том, что все предпринятые в последние годы шаги по развитию хлопководства дают эффект. Это еще раз показывает, что хлопководство не может развиваться без государственной поддержки. Мы, можно сказать, возродили хлопководство в Азербайджане, превратили его в очень доходную отрасль, решили проблемы занятости в хлопководческих районах. Таким образом, мы добились решения всех стоявших перед нами задач, выполнили их.

В то же время мы проведем сегодня обмен мнениями о работе, которая должна быть выполнена в предстоящие годы, прозвучат предложения для того, чтобы хлопководство успешно развивалось и впредь. Хлопководство является для нас традиционной отраслью сельского хозяйства, на территории Азербайджана крестьяне с древних времен занимались хлопководством. Статистика же фиксирует развитие, происходящее в хлопководстве с 1913 года. В 1913 году хлопок в Азербайджане был засеян на площади 100 тысяч гектаров, а урожайность составляла всего 6 центнеров с гектара. В последующие годы производство хлопка возросло. Но самый стремительный рост связан с именем великого лидера Гейдара Алиева. Именно благодаря его деятельности успешно развивались не только хлопководство, но и все остальные отрасли сельского хозяйства. Если обратимся к статистике, то увидим, что при нем коконоводство, виноградарство, хлопководство, плодоводство, овощеводство достигли пиковой отметки. Таким образом, люди, проживавшие в селах, улучшили свое материальное положение, построили дома, приобрели машины, бытовую технику. Словом, деятельность Гейдара Алиева в период руководства Азербайджаном в 1969-1982 годах вывела Азербайджан с самых отстающих на самые передовые позиции среди союзных республик. Еще более важный вопрос заключается в том, что значительно улучшилось благосостояние населения Азербайджана.

Для сведения могу сказать, что в 1969 году, когда Гейдар Алиев был избран первым секретарем, хлопок в Азербайджане был засеян на площади 200 тысяч гектаров и собрано около 300 тысяч тонн урожая, то есть, урожайность в среднем составляла 15 центнеров. А в начале 1980-х годов и урожайность возросла, приблизившись к 30 центнерам, а несколько лет была даже выше 30 центнеров, и заготовка хлопка стабильно находилась на уровне примерно 800 тысяч тонн. В 1981 году этот показатель повысился до 1 миллиона тонн.

После того, как Гейдар Алиев уехал в Москву, ситуация в сельском хозяйстве, в том числе в хлопководстве, как и во всех сферах, пошла на спад, виноградарство, можно сказать, полностью было уничтожено. Могу сказать, что это произошло в результате преступления и советского руководства, и тогдашнего азербайджанского руководства. Потому что виноградарство в Азербайджане имело большие традиции. При Гейдаре Алиеве производство достигло 2 миллионов тонн. То есть, Азербайджан был самым большим производителем винограда на советском пространстве. Следующие после нас республики не могли производить даже 1 миллиона тонн. У нас же производство составляло 2 миллиона тонн. Не трудно представить, какую пользу это приносило как республике, так и крестьянам. Виноградарству был нанесен большой урон, в то время наши виноградные плантации разрушались. То есть, проводилась предательская и преступная политика, в результате которой сельское хозяйство Азербайджана, можно сказать, уничтожалось. К сожалению, это делали лица, находившиеся в то время в руководстве Азербайджана.

Как я уже сказал, после того, как в 1982 году Гейдар Алиев уехал в Москву, в хлопководстве начался период спада, производство постепенно снижалось. В 1991 году, когда Азербайджан обрел независимость, производство хлопка упало до 500 тысяч тонн, а в 1993 году – до 280 тысяч тонн. Как вам известно, первые годы периода независимости проходили очень тяжело, страна находилась в очень тяжелом положении. В результате армянской оккупации, гражданской войны, нерадивой, преступной деятельности тандема НФА-Мусават наша страна оказалась на краю пропасти. В стране господствовал тотальный кризис – политический, военный, экономический, уровень инфляции превышал 1000 процентов, промышленные предприятия были парализованы, сельское хозяйство развалено, царили грабеж, взяточничество, произвол. Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, словно враги, разрушали, расчленяли, уничтожали Азербайджан. Они как будто выполняли приказ какого-то преступника. В результате этого, конечно, промышленность оказалась парализованной, сельское хозяйство было полностью развалено, а страна пришла в неуправляемое состояние. Только после того, как Гейдар Алиев по требованию народа вернулся к власти, ситуация стабилизировалась, Азербайджан был выведен на путь развития, и сегодня мы видим проявления этого развития во всех сферах.

В то время для выхода из тяжелого положения необходимо было обеспечить два основных фактора. Один из них заключался в привлечении иностранных инвестиций, и мы добились этого. Когда в этом году мы отмечали 25-летие «Контракта века», я еще раз поделился мыслями о значении данного контракта и исторической работе, проделанной великим лидером в этой области, и сказал, что мы добились вложения в страну инвестиций, исчисляющихся миллиардами долларов. Другой путь выхода был связан с приватизацией. В то время начали проводиться очень серьезные экономические реформы, земля была передана крестьянам, фермерам. Конечно, это был правильный шаг. Но правдой является и то, что техника, оставшаяся с советского времени, можно сказать, вышла из строя, для принятия агротехнических мер не было опыта, отвечающего современным стандартам, достаточно резко проявлялись проблемы, связанные с удобрениями, пестицидами. Большой проблемой являлась и нехватка топлива. Поэтому частные структуры, крестьяне и фермеры испытывали большие трудности с организацией производства хлопка на современном уровне. Винить крестьян в этом нельзя. Но деятельность частных компаний, приватизировавших хлопкоочистительные заводы, обещавших развивать хлопководство, конечно, не может считаться удовлетворительной. Точнее, их деятельность заслуживает самой плохой оценки. Можно сказать, что в результате их нерадивой деятельности хлопководство в Азербайджане сходило на нет, в хлопководческих районах безработица приобретала широкий размах. Частные структуры не справились с этой задачей, они не вложили необходимых инвестиций, не смогли обеспечить эффективной работы хлопкоочистительных заводов и, могу сказать, в целом, равнодушно отнеслись к этому вопросу. Таким образом, в хлопководстве произошел большой спад. По существу, мы, можно сказать, теряли эту доходную традиционную для нас трудоемкую отрасль. Могу привести такую цифру: в 2015 году хлопок был засеян только на 18 тысячах гектаров и заготовлено 35 тысяч тонн урожая. Обратите внимание, заготовка хлопка сократилась с одного миллиона тонн в 1981 году до 35 тысяч тонн.

Знаете, мы живем в условиях рыночной экономики, и все ее проявления в Азербайджане имеются. Достаточно сказать, что в настоящее время 85 процентов нашей экономики формируется в частном секторе. Все предприятия, кроме стратегических государственных предприятий, функционируют в частном секторе. Законы рыночной экономики диктуют необходимость либерализации рынка, минимизации государственного вмешательства в экономику, и эти экономические вопросы должны регулироваться рыночными отношениями.

Однако в жизни мы далеко не всегда сталкиваемся с такой картиной. Государственное вмешательство особенно необходимо в странах, которые недавно обрели независимость. Без государственной политики мы не смогли бы добиться сегодня этих успехов. Если бы государство не оказало поддержки энергетике, транспорту, инфраструктуре, сельскому хозяйству, не предприняло серьезных шагов в области развития промышленности, не проводило свою политику, то о каких успехах сегодня могла бы идти речь?! Может ли частный сектор вкладывать деньги в инфраструктуру? Конечно, нет. Может ли кто-то без государственной поддержки вкладывать средства в виноградарство, где фермер должен ждать дохода, по меньшей мере, 7 лет? Кто без поддержки государства вложит средства в реконструкцию хлопкоочистительных заводов? Сегодня мы приобретаем самую современную технику для заготовки хлопка – комбайны John Deere американского производства, закупили более 400 комбайнов. На приобретение техники мы затратили в целом более 500 миллионов манатов. Какая частная компания может взять это на себя? Поэтому, видя, что мы теряем и хлопководство и это может привести к большим проблемам, я немедленно дал указание и сам стал заниматься данным вопросом. Я увидел, что принципы рыночной экономики в этой отрасли не работают. Был составлен серьезный план мероприятий и принята Государственная программа, охватывающая 2017-2020 годы. На основе государственной программы мы за четыре года, можно сказать, возродили хлопководство и добились высочайших результатов.

Таким образом, благодаря государственной поддержке за последние три года было приобретено 15 тысяч 700 единиц техники. Как я уже отметил, мы закупили более 400 хлопкоуборочных комбайнов, подавляющее большинство их них – более эффективные комбайны самой передовой американской компании John Deere, отвечающие по качеству наивысшим стандартам. Это позволило нам собрать с помощью техники 87 процентов хлопка, и доля ручного труда снизилась. Но параллельно с этим мы, конечно, развивая хлопководство как трудоемкую отрасль, в первую очередь сохраняли в центре внимания проблемы, связанные с занятостью, и добились этого.

Оросительные меры. На площади 100 тысяч гектаров были проведены оросительные мероприятия. Все мы хорошо знаем, что нынешний год был очень засушливым, никто из нас не помнит такой засухи. Несмотря на это, было организовано обеспечение водой хлопковых полей. Конечно, если бы государство не вкладывало инвестиции, не прокладывало каналы, не выделяло средств мелиорационному и водному управлению, то сегодня хлопок либо не засеивался, либо засеивался, но оставался бы на полях и сгорал.

Фермерам, занимающимся хлопком, были предоставлены льготные кредиты. На хлопкоочистительных заводах были проведены ремонтно-восстановительные, наладочные работы. Одновременно в Уджарском районе на основе современных технологий построен новый хлопкоочистительный завод. С 2016 года государство стало выплачивать производителям субсидии в размере 10 копеек за каждый килограмм хлопка. Если в 2015 году закупочная цена хлопка составляла 41 копейку, в 2016-2017 годах – 50 копеек, то с 2018 года эта цифра достигла 65 копеек, что является весьма стимулирующим фактором. На льготных условиях стали предоставляться пестициды. Льготы на каждый гектар были увеличены с 10 до 50 манатов. А льготы на удобрения повышены со 100 до 150 манатов. Все эти шаги являются свидетельством внимания государства к данной отрасли и придаваемого ей значения. Неслучайно результат очень быстро дал о себе знать.

Конечно, развивая хлопководство, мы всегда сохраняли в центре внимания и социальный фактор, потому что, как я уже отметил, хлопководство является трудоемкой отраслью сельского хозяйства. В настоящее время хлопок в Азербайджане выращивается в 20 районах, где к работам привлечено около 200 тысяч человек. То есть, хлопководство имеет несколько направлений, и по каждому направлению создаются тысячи, десятки тысяч новых рабочих мест. Представьте себе, что означает создание около 200 тысяч рабочих мест в 20 районах. Сейчас население наших районов в среднем составляет около 100-150 тысяч, максимум 200 тысяч человек. Можно сказать, что в каждом районе в среднем 10 тысяч человек занимаются только хлопководством. Естественно, проблемы, связанные с безработицей, в этих районах успешно решаются. В то же время у нас есть прекрасный индикатор. Как вам известно, для усиления социальной защиты мы создали в настоящее время около 40 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, которые финансируются государством. Граждане, которые не могут найти работу, обеспечиваются работой в этих общественных местах. Сейчас в районах, где выращивается хлопок, уже снижается потребность и в этих работах, потому люди зарабатывают больше денег в хлопководстве, улучшая таким образом свое материальное положение.

Таким образом, в результате принятых в течение четырех лет комплексных мер мы возродили хлопководство. Чтобы подтвердить эти слова, я приведу несколько цифр. Таким образом, в 2015 году, в год, когда я увидел, что мы потеряли эту отрасль, с 18 тысяч гектаров было заготовлено 35 тысяч тонн хлопка. Урожайность с гектара составила 18,8 центнера. В 2016 году хлопок был засеян уже на 51 тысяче гектаров и заготовлено 89 тысяч тонн. То есть, 2016 год является первым годом, когда мы серьезно занялись хлопководством, урожайность с гектара составила чуть более 17 центнеров. В 2017 году мы резко увеличили посевные площади. Должен также сказать, что впоследствии мы поняли, что некоторые земли выбраны неправильно, и сократили эти земельные участки. Однако, конечно, мы не могли все предвидеть. Поэтому в 2017 году мы посеяли хлопок на 136 тысячах гектарах и собрали 207 тысяч тонн урожая. Но урожайность с гектара сократилась до 15,2 центнера, потому что некоторые земли были непригодны для хлопководства. В 2018 году уже стали сокращаться посевные площади, и хлопок был посеян на 132 тысячах гектарах. Однако мы получили более высокий урожай - 233 тысячи тонн. Урожайность с гектара возросла и достигла 17,6 центнера. В этом же году, считаю, зафиксирован самый оптимальный вариант: хлопок засеян на 100 тысячах гектарах и собрано 294 тысячи тонн урожая. Урожайность с гектара составила 29,4 центнера. То есть, это действительно историческое достижение.

У меня есть также статистические данные 1980-х годов. Могу сказать, что только три года урожайность в Азербайджане превышала 30 центнеров с гектара. В 1979 году – 30,8 центнера, в 1980 году – 35,4 центнера и в 1981 году – 35,9 центнера. На протяжении всей истории всего три года урожайность с гектара была близка к 30 центнерам, и в нынешнем году мы уже видим это. Уверен, что в результате мер, которые будут приняты после этого, урожайность еще больше возрастет. Сейчас здесь об этом будет сообщено. Потому что в настоящее время есть пилотные проекты. В пилотных проектах хлопок засевается на основе современных технологий, и урожайность там выше. Если мы широко распространим пилотные проекты по стране, то, конечно, соберем со 100 тысяч гектаров еще больше урожая.

Хлопководство - очень прибыльная отрасль сельского хозяйства. Помню также, что в 2015 году, когда я лично стал заниматься этим вопросом, некоторые члены правительства считали, что хлопководство вообще надо искоренить в Азербайджане. Они считали, что это неприбыльная отрасль, не имеющая никакой перспективы, будущего. Честно говоря, я удивился, как это возможно, ведь хлопок выращивался веками, наши села веками были активны в этой отрасли. Это – традиционная отрасль, у нас большой опыт, люди привыкли к этому. Неужели в советское время не знали, где можно выращивать хлопок, а где – нельзя. В то время все знали. Работал Государственный плановый комитет, который в точности все знал, где и что выращивать и строить. Поэтому, еще раз говорю, наши взгляды и очень целенаправленная политика превратили хлопководство в доходную сферу, и уже создана цепочка доходов. К тому же, хлопок – это продукция экспортной направленности. Для продажи хлопка-волокна не надо искать рынок, он продается на мировых биржах. Сейчас одна из основных задач, стоящих перед производителями в любой стране, – выход на рынки. Потому что рынки тоже ограничиваются. Многие страны стали обеспечивать свои потребности за счет внутренних возможностей. Сокращение зависимости от импорта – не только наша политика, многие страны идут этим путем. Если страны, где находятся наши традиционные рынки, будут обеспечивать в дальнейшем свои потребности за счет внутренних ресурсов, то где мы будем продавать хлопковое волокно и что будем продавать. Хлопок - продукция, для которой рынок искать не надо. Есть биржа, и он продается на бирже. Причем, - мы поговорим и об этом, - если создать эту цепь от сбора до конечной продукции, - мы должны создать ее, - то в конце каждой цепи сформируется добавленная стоимость. Таким образом, рабочая сила, привлеченная к этому делу, будет расти, а доходы увеличатся.

В настоящее время мы находимся на начальном этапе этой работы. Но, несмотря на это, могу сказать, что за девять месяцев нынешнего года хлопководство принесло фермерам и компаниям, в целом, Азербайджану доход в размере 111 миллионов долларов. То есть, экспортирована продукция стоимостью 111 миллионов долларов, в том числе хлопковое волокно на 87 миллионов, хлопчатобумажная пряжа на 22,5 миллиона и хлопковое масло на 2 миллиона долларов. В то же время отходы хлопководческой промышленности используются и в качестве кормов. Эти цифры свидетельствуют о том, что в настоящее время мы экспортируем волокно. Однако основная задача заключается не только в экспорте хлопчатобумажной пряжи. Это - первая цель. Главное – экспортировать конечную продукцию. Для этого наши соответствующие структуры, правительство, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики должны активно работать для создания предприятий, которые могут придать импульс промышленной отрасли хлопководства, привлекать инвесторов и предоставлять льготные кредиты.

Как я уже отметил, урожайность в нынешнем году была достаточно высокой – рекордной. Однако отнести это ко всем районам невозможно. Поэтому цифры, которые я сейчас приведу, должны стать сигналом для руководства каждого района, так как в сегодняшнем совещании участвуют представители Администрации Президента, центральных исполнительных органов, главы исполнительной власти двадцати районов и представители компаний. Таким образом, в нынешнем году урожайность в семи районах превысила 30 центнеров. Это по порядку следующие районы: Тертерский – 34,8 центнера, Бардинский – 33,7 центнера, Сальянский – 33,2 центнера, Нефтчалинский – 31,6 центнера, Агджабединский – 30,7 центнера, Саатлинский – 30,4 центнера и Бейляганский – 30,3 центнера. Это говорит о том, что и фермеры, и компании, и руководство районов с большой ответственностью подошли к данному делу, поэтому достигнуты такие прекрасные результаты. В трех районах урожайность приближается к 30 центнерам: Билясуварском – 29,5 центнера, Сабирабадском – 29,2 центнера и Агдамском – 28,2 центнера. В семи районах урожайность превышает 20 центнеров, и им необходимо сделать вывод. А в трех районах урожайность ниже 20 центнеров. В этих районах следует провести серьезный анализ – почему, в чем причина? Причина должна быть. Уджарский – 19,3 центнера, Гаджигабульский – 14,4 центнера, Агсуинский – 9,9 центнера. Главы исполнительной власти Гаджигабульского и Агсуинского районов были заменены, назначены новые главы. Они должны обстоятельно проанализировать данные вопросы и сообщить, почему урожайность такая низкая.

Пусть глава Исполнительной власти Уджарского района сообщит, почему урожайность в настоящее время низкая.

Глава Исполнительной власти Уджарского района Мансур Мамедов: Господин Президент, традиции хлопководства, как Вы отметили, были забыты. Сейчас выращиваются новые сорта хлопка, проводился отбор посевных площадей. В районе были применены пилотные проекты, и в предстоящие годы урожайность будет выше.

Президент Ильхам Алиев: Нет, в предстоящие годы урожайность, конечно, будет выше. Я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю, почему в этом году урожайность была низкой. Доложите об этом.

Мансур Мамедов: Господин Президент, были приняты все агротехнические меры. Из-за того, что особенности почвы в Уджаре создавали некоторые трудности, урожайность была невысокой. На пилотных площадях по новой технологии был получен более высокий урожай, и это говорит о том, что в дальнейшем урожайность будет хорошей.

Президент Ильхам Алиев: Обратите на это внимание, это – невыносимая цифра. Садитесь. Причем в соседних районах урожайность высокая. К примеру, в Евлахском районе – 26,4 центнера, урожайность в других соседних районах еще выше.

Я уже отметил, что хлопководство является очень трудоемкой отраслью. Одна из наших основных задач – обеспечить граждан работой, и мы добиваемся этого. В то же время должен отметить, что меры, принятые в социальной сфере в этом году, проведенные реформы, действительно значительно улучшили материальное положение граждан. Это еще раз показывает, что в основе нашей политики находится гражданин Азербайджана. Организованный и реализованный в нынешнем году широкий социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек. Нашли решение проблемные кредиты, причем вопросы, связанные с этими кредитами, существуют не только у нас. Аналогичные проблемы, можно сказать, имеются во многих странах на постсоветском пространстве. Однако мы решили их в самый выгодной для граждан и самой приемлемой форме. Мы решили проблемы граждан, оказавшихся в тяжелом положении после девальвации.

Повышены пособия – некоторые на 50 процентов, некоторые – в 2 раза. Минимальная заработная плата увеличена вдвое, минимальная пенсия – более чем на 70 процентов. Сегодня Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Это – статистика. Конечно, я говорил это, еще раз хочу сказать: очень хочу, чтобы заработная плата и пенсии увеличивались быстрее. Но чтобы добиться этого, должны расширяться и наши экономические возможности. Экономические возможности зависят в том числе и от эффективного построения работы в каждой отрасли. К примеру, сельскохозяйственные отрасли, которым в своем время не уделялось особо большого внимания, сегодня возрождаются. В области промышленного производства. В нынешнем году наша ненефтяная промышленность выросла на 14 процентов. Благодаря прозрачности в этом году налоговые и таможенные органы перечислили в бюджет сверх плана 1 миллиард манатов. Поэтому все эти меры, реформы позволили нам осуществить этот большой пакет. Это обошлось в несколько миллиардов манатов. Но мы должны делать и делаем это.

Хлопководство также придает импульс легкой промышленности. Моими распоряжениями в нескольких городах Азербайджана создаются промышленные зоны, промышленные парки, в том числе парк легкой промышленности в городе Мингячевир. В этом есть большая необходимость, так как проблема безработицы в Мингячевире стоит серьезнее, чем в других городах. И это естественно, ведь это город, а в городе безработица обычно бывает выше. Поэтому для устранения безработицы в Мингячевире мы должны развивать его как промышленный город. Там уже функционируют две крупные прядильные фабрики, я присутствовал на их открытии. Это – первый этап. Фабрик должно быть больше, мы должны стараться в максимальной степени перерабатывать хлопок, потому что нынешний уровень переработки не может нас устроить.

Должен также отметить, что в Азербайджане создан завод пестицидов, это тоже очень важный вопрос. По моей инициативе функционируют также завод по производству удобрений и полимерный завод. То есть, сейчас мы уже можем производить из полимеров готовую продукцию. Можем приобретать удобрения не за рубежом, а у местных производителей. То есть, все эти шаги преследуют цель сделать нашу страну сильнее, чтобы она стремительно развивалась, чтобы граждане были обеспечены работой.

Наряду с хлопководством развиваются и другие традиционные для нас, однако несколько забытые в определенный период отрасли сельского хозяйства. Одна из них – коконоводство. Начав заниматься данным вопросом, я узнал, что заготовлено всего 240 килограммов коконов. А сколько заготавливалось в советское время?! Поэтому в результате принятых мер мы приобрели саженцы, и в Гахе была создана племенная станция, оказана государственная поддержка. В этом году уже заготовлено 630 тонн коконов. Это также позволило Шекинскому шелкокомбинату работать на полную мощность. Сотни людей там были обеспечены работой. У коконоводства большое будущее, это очень доходная и не требующая большого труда отрасль. Граждане могут в короткий срок – за месяц или полтора – хорошо заработать.

Мы высокими темпами развиваем фундуководство. Резко увеличили площадь садов - с 30 тысяч почти до 80 тысяч гектаров. Мы уже вышли на третье место в мире по производству и экспорту фундука. Это тоже очень доходная отрасль. Конечно, недавно разбитые сады пока еще не плодоносят. Считаю, что через несколько лет фундуководство станет одной из основных отраслей сельского хозяйства с точки зрения импорта валюты.

Ранее под моим председательством были проведены совещания по рисоводству, цитрусоводству, табаководству, чаеводству. Эти традиционные отрасли развиваются. Мы видим сигареты как продукцию экспортной направленности. В этом году в Сумгайыте открылась новая сигаретная фабрика, реконструирована бакинская фабрика. Мы и сокращаем зависимость от импорта, и создаем большие экспортные возможности. То есть, все эти отрасли являются для нас традиционными. Просто, когда государство стало уделять меньше внимания, эти отрасли стали разваливаться, в том числе виноградарство. Я сейчас отметил, что при великом лидере производилось 2 миллиона тонн винограда, функционировали десятки винзаводов. Все они вышли из строя, были уничтожены. Материалы данных заводов были проданы, то есть, совершено большое преступление, эта отрасль, можно сказать, была утеряна. Ознакомившись с цифрами, я увидел, что несколько лет назад производилось всего 100 тысяч тонн винограда, новые сады не разбивались, потому что было не выгодно, надо вкладывать средства, ждать 5-6 лет, собрать урожай и куда его потом продавать? Винзаводов не было, переработки тоже, поэтому виноградарство разваливалось. К тому же, конечно, после того, как великий лидер уехал из Азербайджана, руководившие здесь лица проявляли активность в совершении этого преступления, вырубали виноградные плантации. Это – большое преступление. Ничего такого не произошло ни в Украине, ни в Грузии, ни в Молдове, ни в Армении. Только здесь. Почему? Потому что Горбачев направил сюда в качестве наказания негодного человека, основная цель которого заключалась в уничтожении Азербайджана, и он пытался добиться этого. Но азербайджанский народ не позволил этого, и после совершения преступления в 1990 году он бежал отсюда. В последующий период, особенно когда к власти пришла антинациональная группировка НФА-Мусават, они вообще не знали, не понимали, что такое сельское хозяйство. Их целью был грабеж, они разграбили Фонд драгоценностей, там не осталось ни одного предмета, все продали, похитили нефтяные бонусы. Если не ошибаюсь, при них были предоставлены нефтяные бонусы стоимостью примерно 20 или 30 миллионов долларов. Они их украли. Когда их стали искать, от них ни осталось и следа. За год они причинили ущерб, разграбили, похитили, прикарманили миллиарды долларов, после чего трусливо дезертировали, оставив власть, заморозили свои должности, и сегодня своими позорными действиями вызывают чувство отвращения в обществе. Их трусость, паника, истерика, паранойя и предательство уже ни для кого не секрет. Вот такой была реальная ситуация.

Но сегодня мы добились всестороннего развития нашей страны, о чем свидетельствуют все рейтинги. Недавно Азербайджан был включен в число могущественных стран мира. В этом списке всего 80 стран, и наших горе-соседей там нет. Не знаю, где вообще они значатся, но, во всяком случае, об этом говорим уже не мы, а авторитетные структуры. Мы занимаем 45-е место в числе могущественных государств. Мы опередили несколько развитых стран. Я уже не говорю о давосских рейтингах, неоднократно говорил о них. Вот таков сегодняшний Азербайджан.

Но, конечно, мы не можем довольствоваться достигнутыми успехами. В настоящее время в области сельского хозяйства проводятся серьезные реформы, применяются новые механизмы, связанные с прозрачностью, субсидиями. Раньше как центральные, так и местные исполнительные органы допускали большие нарушения, связанные с субсидиями. Этому кладется и должен быть положен конец. В этой и во всех других сферах должна быть полная прозрачность, в том числе в связи с созданием оплачиваемых общественных рабочих мест. Несколько глав исполнительной власти уволены, одна из причин заключалась в том, что они разбазаривали средства, предусмотренные для неимущих граждан. Вносили в эти списки своих родственников, либо эти средства вообще не доходили по адресу. Такие сигналы были, они расследуются и будут расследоваться еще серьезнее. Дело не будет ограничиваться только административным наказанием, пусть каждый слышит и знает это – те, кто присутствуют здесь, и те, кого нет. Поэтому всюду прозрачность, служение государству и народу, гражданам должно стать основным принципом, чтобы граждане постоянно ощущали внимание государства, так же, как мы в любой сложный момент находимся рядом с гражданами.

В этом году произошло землетрясение. Прошло всего 10 месяцев, а все основные строительные работы уже завершились. Были построены, отремонтированы и восстановлены тысячи домов. Некоторые говорят, что сейчас граждане должны сами восстанавливать эти дома, застраховать их. Конечно, должны застраховать. Раз уж зашла речь, я должен сказать, что в том числе должны быть застрахованы торговые объекты, каждый из них, чтобы если завтра произойдет несчастный случай, пожар, можно было обратиться в страховую компанию. А то происходит пожар, сами же виноваты, но приходят и говорят: пусть государство даст деньги. В какой стране есть такое? В какой стране государство выплачивает частному предпринимателю пособие в связи с несчастным случаем? Ничего подобного нигде нет. Каждый страхует свое имущество, собственность, а если произойдет несчастный случай, то страховая компания оплачивает это, вот и все. У нас тоже должно быть так. Я отношу это к частным компаниям, торговым объектам и предупреждаю, если где-то в результате наводнения, пожара что-то тонет и горит, то не следует надеяться на поддержку государства. Правда, в отдельных случаях мы помогаем самым бедным, самым неимущим слоям. Но почему государство должно оказывать помощь предпринимателям, владеющим дорогими машинами, имениями, виллами? Это ведь несправедливо. Кому государство должно помогать – тому, кто нуждается. Человек, имеющий деньги, сам должен помогать неимущим. Я неоднократно говорил об этом предпринимателям, они должны чувствовать социальную ответственность. Они зарабатывают деньги, государство создало условия. Где еще есть такие условия? Есть страны, которые объяты огнем. В нашем регионе, на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Латинской Америке происходят войны, конфликты, кровавые столкновения, массовые протесты, полицейское насилие, разрушения. У нас же господствует стабильность. Кто ее создал – мы, кто пользуется этим – все граждане, в том числе предприниматели. Они спокойно живут, никто их не трогает, напротив, Президент всегда их поддерживает. Пусть помогут людям, неимущим. Мы помогаем тем, кто нуждается. В Шамахе, Агсу, Исмаиллы произошло землетрясение. Разве мы могли оставаться равнодушными, чтобы люди зимой замерзали? Поэтому мы сразу же выделили средства, мобилизовали все структуры, и в течение 10 месяцев, до наступления зимы, их дома были отстроены и отремонтированы. Это и есть наша ответственность, люди, которые действительно нуждаются, не смогут сами восстановить эти дома. Сейчас необходимо провести просветительскую работу, чтобы застраховать эти дома. Но почему государство должно помогать какому-то бизнесмену, богатому человеку, владеющему большими имениями? Это абсолютно невозможно, и пусть каждый сделает вывод.

Таким образом, обсуждая сегодня вопросы, связанные с хлопководством, еще раз хочу сказать, что я высоко оцениваю проделанную работу, все структуры активно трудились. Администрация Президента координировала эту работу. Министерство сельского хозяйства, многие местные исполнительные органы добились хороших результатов, а районам с низкими показателями надо сделать выводы.

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Затем выступили министр сельского хозяйства Инам Керимов, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, генеральный директор ООО "MKT İstehsalat Kommersiya" Ровшан Гасанов, председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде, генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации Кямран Набизаде, глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев и глава Исполнительной власти Саатлинского района Назим Исмайлов.

Президент Ильхам Алиев подвел итоги совещания.

*** 14:06

19 декабря при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.