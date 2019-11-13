Президент Ильхам Алиев: По сбору хлопка мы добились рекордного показателя

"В Азербайджане сферам как промышленного, так и сельскохозяйственного производства по государственной линии оказывается большая поддержка".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных глав исполнительных властей города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

"Неслучайно, по итогам 9 месяцев текущего года наша ненефтяная промышленность выросла более чем на 15, а сельское хозяйство – на 7 процентов. Завершается сезон сбора хлопка, как мне сообщили, в нынешнем году мы добились рекордного показателя. В сравнении с минувшим годом мы сократили посевные площади со 132 тысяч до 100 тысяч гектаров, так как в некоторых местах земли были выбраны неверно. Но, урожайность возросла. В настоящее время сбор продолжается, урожайность с гектара достигла 27 центнеров, в минувшем году она составляла 17 центнеров. Если в прошлом году мы собрали со 132 тысяч гектаров 233 тысячи тонн, то в этом году со 100 тысяч гектаров – более 270 тысяч тонн хлопка. Я говорю только о хлопке. Сегодня большой прогресс наблюдается и в зерноводстве. Общий показатель достиг 32 центнеров. Это – очень высокий показатель. Но станет еще выше. Растет урожайность в плодоводстве, фундуководстве. То есть, в области сельского хозяйства по государственной линии проводится огромная работа. Вам тоже следует оказывать свою поддержку, уделять внимание предпринимателям, не причинять им неудобств. Если тот или иной предприниматель желает вложить средства, начать какую-то работу, то вам необходимо тут же поддержать его. Порой в отношении предпринимателей проявляют несправедливость, предпринимаются попытки что-то получить от них. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Хочу сказать предпринимателям, что если они столкнутся с таким негативным фактом, то пусть немедленно известят нас", - отметил глава государства.