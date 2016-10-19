Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации сельского фермерского хозяйства "Биринджи Шихлы"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в презентации Общества с ограниченной ответственностью "Сельское фермерское хозяйство "Биринджи Шихлы"".

Как сообщает Report, создание сельского фермерского хозяйства "Биринджи Шихлы" началось в мае 2016 года и в октябре текущего года строительные работы были завершены. Общая площадь территории хозяйства составляет 151 га. Здесь построены административное здание общества с ограниченной ответственностью, склад вместимостью 2 тыс.и тонн. Кроме того, на площади 250 кв. м построен парк для техники, создан производственный участок с территорией 600 кв. м для очистки, мойки, сушки, сортировки и упаковки картофеля, лука, моркови и другой овощной продукции, закуплено 11 машин-механизмов различного предназначения.

Глава государства был проинформирован о том, что производимая здесь продукция первоначально предусмотрена для внутреннего рынка. На посевной площади сельского фермерского хозяйства площадью 15 га создана оросительная система с применением метода искусственного дождевания (пивот). В хозяйстве будут обеспечены работой 170 человек. Здесь для подготовки специалистов будет также функционировать Учебный земледельческий центр.

Затем президент Ильхам Алиев встретился с коллективом "Сельского фермерского хозяйства "Биринджи Шихлы"" и представителями районной общественности.

Затем было сделано фото на память.