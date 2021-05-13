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Предприятиям Азербайджана разрешено поставлять помидоры в Россию

Предприятиям Азербайджана разрешено поставлять помидоры в Россию Россельхознадзор с 14 мая разрешает поставки помидоров с 30 предприятий Азербайджана.
АПК
13 мая 2021 г. 21:47
Предприятиям Азербайджана разрешено поставлять помидоры в Россию

Россельхознадзор с 14 мая разрешает поставки помидоров с 30 предприятий Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 14 мая 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 30 азербайджанских предприятий", - отмечается в сообщении. В ведомстве пояснили, что решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Напомним, что с 10 декабря 2020 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджанской Республики в связи с неоднократными обнаружениями в плодоовощной продукции карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)).

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Версия на азербайджанском языке Daha 30 sahibkarın Rusiyaya pomidor ixracına icazə verildi

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