Предприятиям Азербайджана разрешено поставлять помидоры в Россию

Россельхознадзор с 14 мая разрешает поставки помидоров с 30 предприятий Азербайджана.

Россельхознадзор с 14 мая разрешает поставки помидоров с 30 предприятий Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 14 мая 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 30 азербайджанских предприятий", - отмечается в сообщении. В ведомстве пояснили, что решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Напомним, что с 10 декабря 2020 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджанской Республики в связи с неоднократными обнаружениями в плодоовощной продукции карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)).