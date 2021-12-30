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Правительство продлило срок поддержки производителей куриного мяса

Правительство продлило срок поддержки производителей куриного мяса Еще на два года продлены льготы по импортным таможенным пошлинам, применяемым к куриному мясу, импортируемому в Азербайджан.
АПК
30 декабря 2021 г. 12:39
Правительство продлило срок поддержки производителей куриного мяса

Еще на два года продлены льготы по импортным таможенным пошлинам, применяемым к куриному мясу, импортируемому в Азербайджан.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в “Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, Ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин Азербайджанской Республики“, утвержденное постановлением № 500 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 17 ноября 2017 года.

С конца этого года до конца 2023 года будет применяться таможенная пошлина в размере 1 доллара США на 1 кг импортных кур и их частей.

Ранее на 1 кг этой продукции взималась импортная таможенная пошлина в размере 15%.

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Версия на английском языке Azerbaijani government extends period of support to chicken meat producers
Версия на азербайджанском языке Hökumət toyuq əti istehsalçılarına dəstəyin müddətini uzadıb

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