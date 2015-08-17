Постоянный совет ОБСЕ соберется в среду на специальное заседание по ситуации на Украине

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Председательствующая в ОБСЕ сербская делегация созвала специальное заседание Постоянного совета организации по ситуации на Украине. Как передает Report со ссылкой ТАСС, в пресс-службе ОБСЕ сообщили, что мероприятие запланировано на среду.

Планируется, что на нем с докладом о ситуации на востоке Украины выступит глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) Эртугрул Апакан, он также проинформирует представителей 57 стран об усилиях самой СММ по наблюдению и созданию условий для урегулирования конфликта.

Как ожидают в секретариате организации, на заседании постсовета будет обсуждаться ситуация в Донбассе, где в последние дни, согласно отчетом наблюдательной миссии, увеличилось количество нарушений перемирия.