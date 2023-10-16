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Посол Италии: Мы можем внести вклад в процесс внедрения аграрных технологий в Азербайджане

Посол Италии: Мы можем внести вклад в процесс внедрения аграрных технологий в Азербайджане Италия может внести вклад в процесс внедрения аграрных технологий в Азербайджане.
АПК
16 октября 2023 г. 11:53
Посол Италии: Мы можем внести вклад в процесс внедрения аграрных технологий в Азербайджане

Италия может внести вклад в процесс внедрения аграрных технологий в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, организованном офисом партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Университетом АДА по случаю Всемирного дня продовольствия и открытия факультета сельскохозяйственных и пищевых наук, заявил посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

"В настоящее время ведется работа по расширению сотрудничества между двумя странами в различных областях. Имеются возможности для сотрудничества и в области продовольствия и сельского хозяйства. Особую роль в этом вопросе может сыграть деятельность государственных учреждений, частного сектора и гражданского общества, связанная с обеспечением продовольственной безопасности", - отметил дипломат.

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Версия на английском языке Italian ambassador: 'We can contribute to bringing agricultural technologies to Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке İtaliya səfiri: "Azərbaycana aqrar texnologiyaların gətirilməsinə töhfə verə bilərik"

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