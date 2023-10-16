Посол Италии: Мы можем внести вклад в процесс внедрения аграрных технологий в Азербайджане

Италия может внести вклад в процесс внедрения аграрных технологий в Азербайджане.

Италия может внести вклад в процесс внедрения аграрных технологий в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, организованном офисом партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Университетом АДА по случаю Всемирного дня продовольствия и открытия факультета сельскохозяйственных и пищевых наук, заявил посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

"В настоящее время ведется работа по расширению сотрудничества между двумя странами в различных областях. Имеются возможности для сотрудничества и в области продовольствия и сельского хозяйства. Особую роль в этом вопросе может сыграть деятельность государственных учреждений, частного сектора и гражданского общества, связанная с обеспечением продовольственной безопасности", - отметил дипломат.