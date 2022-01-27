Посол ЕС: Азербайджану есть что продемонстрировать миру в сфере агротуризма

Сельское хозяйство имеет огромное значение для диверсификации экономики в Азербайджане, поэтому Европейский союз старается привлекать больше людей и ресурсов для развития этой сферы.

Сельское хозяйство имеет огромное значение для диверсификации экономики в Азербайджане, поэтому Европейский союз старается привлекать больше людей и ресурсов для развития этой сферы.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на открытии "Инвестиционного форума по агротуризму", организованного в рамках финансируемого ЕС проекта "Agri-vision".

"Агротуризм - это то, что может продемонстрировать Азербайджан всему миру. Спрос на агротуризм растет с каждым годом", - отметил посол ЕС.

Он добавил, что Евросоюз готов делиться с Азербайджаном опытом в соответствующей сфере. П. Михалко уже побывал в ряде регионов Азербайджана и своими глазами увидеть "красоты и гостеприимство людей в регионах, а также развитие малого и среднего предпринимательства".