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Пошлина на экспорт пшеницы из России увеличится до 67 долларов за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России увеличится до 67 долларов за тонну Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 октября по 2 ноября вырастет до 67 с 61,3 доллара США за тонну.
АПК
22 октября 2021 г. 14:23
Пошлина на экспорт пшеницы из России увеличится до 67 долларов за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 октября по 2 ноября вырастет до 67 с 61,3 доллара США за тонну.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

Пошлина на экспорт ячменя снизится до 42,6 с 45,9 доллара США за тонну, пошлина на кукурузу повысится с 48,4 до 49,7 доллара США за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере 295,8 доллара США за тонну, на ячмень - при цене в 245,9 доллара США за тонну, на кукурузу - 256 долларов США за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

Отметим, что 1 апреля 2021 года Минсельхоз начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.

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Версия на английском языке Export duty on wheat from Russia to increase to $67 per ton

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