 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Помидорное эмбарго России обошлось Турции в 2 млрд долларов

    Официальная Москва не готова снять ограничения

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Потери Турции после запрета экспорта помидоров в Россию составили 2 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.

    По его словам, ранее в Россию экспортировалось около 40% выращенных в Турции помидоров.

    "В 2016 году российское производство томатов увеличилось на 18%. Таким образом, самообеспеченность страны по этой культуре составляет приблизительно 40%", - сказал Лашин.

    После закрытия российского рынка производители из Турции направили часть своего экспорта в Беларусь, пояснил он. Место турецких поставщиков в России частично удалось занять Китаю, в два раза увеличил объем поставок Азербайджан, почти в три раза - Марокко, немного нарастила поставки Беларусь.

    Напомним, что 7 августа глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что Москва не готова закупать турецкие томаты. 9 августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара примет ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции, в том числе помидоров. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi