Польша отмечает день независимости

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Польша 11 ноября отмечает национальный праздник - День независимости. По случаю этой даты в разных городах пройдут концерты, митинги и шествия, выставки и кинопоказы, в общей сложности - около 700 мероприятий, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

В честь праздника по всей стране вывешены бело-красные национальные флаги. В Варшаве на самый высокий в Польше флагшток поднят флаг республики площадью 100 кв. метров. Рядом с ним размещен текст, гласящий: "В 96-ю годовщину получения Польшей независимости, 70-ю годовщину начала Варшавского восстания, 25-ю годовщину первых свободных выборов и 10-ю годовщину вступления Польши в Евросоюз, в честь всех, благодаря кому Польша сегодня - свободная и возрожденная страна".

В столице состоятся 10 массовых демонстраций, а также традиционный бег независимости. Главное шествие с участием президента страны Бронислава Коморовского под лозунгом "Вместе для независимой (Польши - прим. корр.)" пройдет по центральным улицам во второй половине дня. Как ожидается, в нем примут участие 10 тысяч человек.

Еще одно шествие - "Марш независимости", организуемый каждый год представителями националистических организаций - должно собрать более 50 тысяч человек. В прошлом году его маршрут пролегал возле российского посольства. Тогда агрессивно настроенные участники акции забросали территорию диппредставительства петардами, бутылками и камнями, подожгли полицейскую будку у забора и пытались сломать ворота. На этот раз маршрут следования националистов изменен и проходит вдалеке от посольства.