Подорожают ли в Азербайджане мука и мучные изделия?

"Рост цен на зерно на мировом рынке связан с геополитическими процессами и изменением климата, поэтому я считаю, что цены еще долгое время будут оставаться высокими".

"Рост цен на зерно на мировом рынке связан с геополитическими процессами и изменением климата, поэтому я считаю, что цены еще долгое время будут оставаться высокими".

Об этом Report сообщил председатель Центра социально-экономических исследований "Приоритет" Заур Ибрагимли.

З.Ибрагимли сообщил, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) провела исследование и предупредила, что дефицит продовольствия может принять больший масштаб: "Цены на продовольствие начали подниматься сразу же после нападения России на Украину, начиная с февраля. В этом месяце индекс цен на продовольствие ФАО вырос на 3,9% по сравнению с январем и составил в среднем 140,7 пункта. Соглашение об импорте украинской пшеницы и завершение сбора урожая в Северном полушарии привели к снижению цен на пшеницу всего на 14,5% по сравнению с февралем. Эксперты отмечают, что к осени цены, вероятно, вырастут еще больше. Рост обусловлен также засухой. В то же время многие страны ограничили экспорт и повысили на него пошлины, как, например, Россия, которая поставляет зерно в том числе в Азербайджан".

По словам З.Ибрагимли, внешние факторы влияют на внутренний рынок Азербайджана и могут способствовать росту цен на муку и мучные изделия в нашей стране: "Объективное исследование показывает, что рост цен неизбежен. Это не зависит от правительства Азербайджана, компаний, импортирующих в страну пшеницу, муку, а носит чисто субъективный характер и обусловлен сложной ситуацией на мировых рынках. Согласно статистике, в 2021 году Азербайджан импортировал 95% пшеницы из России.

Удельный вес России и Украины в мировом производстве пшеницы составляет 29%. Валовое производство пшеницы в России в 2021 году составило около 85 миллионов тонн. Россия ежегодно экспортирует 36 млн тонн зерна, что составляет 14% мирового производства пшеницы. Согласно отчету Государственного таможенного комитета, в январе-апреле текущего года в Азербайджан из-за рубежа было ввезено 308 043 тонны пшеницы, за что было уплачено 105 млн 270 тысяч долларов США. В результате, цена за каждую тонну импортируемой пшеницы составила 341,7 доллара США. По итогам января-апреля прошлого года 1 тонна пшеницы была импортирована в страну в среднем за 254,5 доллара США. Другими словами, за последний год 1 тонна пшеницы подорожала на 87 долларов США (150 манатов) или на 34%".

З.Ибрагимли отметил, что производство зерновых в Азербайджане в 2021 году составило 3 млн 363 тысячи тонн, производство пшеницы - 1млн 885 тысяч тонн: "По сравнению с 1991 годом производство зерновых увеличилось в 2,5 раза, а производство пшеницы - в 2,1 раза. Тем не менее, рынок страны серьезно зависит от импортной пшеницы и муки, и рост цен на мировых рынках примерно на 30% скажется и на нашей стране. В этой ситуации основная задача нашего правительства заключается в том, чтобы поддержать существующие возможности импорта, устранить риски для стабильных поставок, а также стимулировать внутреннее производство. Статистика показывает, что правительство постоянно работает над последним вопросом, и уже наблюдается прогресс, однако необходимы дополнительные усилия и время для удовлетворения внутреннего спроса за счет новых местных возможностей".

"Использование потенциала освобожденных от оккупации районов в полную силу также принесет свои плоды", - заключил З.Ибрагимли.