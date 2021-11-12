Переселение жителей в "умное село" в Зангилане начнется в этом году

Работы в рамках первоначального этапа строительства "умного села" (Smart Village) на территории села Агалы Зангиланского района близки к завершению.

Работы в рамках первоначального этапа строительства "умного села" (Smart Village) на территории села Агалы Зангиланского района близки к завершению.

Об этом Report сообщил председатель Агентства аграрных услуг Министерства сельского хозяйства Азербайджана Мирза Алиев.

"В ближайшее время начнется переселение жителей села. В первую очередь необходимо переселить работников школы, больницы, рынков, исполнительной власти. Поэтому строительные работы проводятся поэтапно. Работы в рамках начального этапа, в том числе необходимые инфраструктурные работы, уже близятся к завершению. Предположительно, переселение жителей может быть полностью завершено в течение первых 5 месяцев следующего года. Переезд будет добровольным и начнется в этом году. Сейчас зима, многое зависит от желания жителей. Если кто-то захочет переселиться, может сделать это уже к концу этого года. Планируется переселение около 1 400 человек", - отметил он.